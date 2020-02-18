Яп Стам: «Месси заслужил «Золотой мяч», хоть я и хотел бы отдать его ван Дейку»

Бывший защитник сборной Нидерландов Яп Стам поделился мнением о справедливости вручения «Золотого мяча»-2019 Лионелю Месси.

«Защитников, как правило, недооценивают, о них люди особо не вспоминают. Но сейчас ситуация стала лучше, работу защитников начинают ценить больше.

Однако бомбардиры зарабатывают больше, к ним всегда больше внимания. Так было всегда и так будет в дальнейшем.

И, на мой взгляд, по-прежнему лучший игрок мира. Так что вручить «Золотой мяч» ему было верным решением.

Я бы хотел отдать его Вирджилу ван Дейку, потому что он был великолепен. Не то чтобы я не хочу, чтобы он выиграл , но Месси делает это из года в год – забивает, ассистирует – при всем том давлении, которое на него оказывают. Я думаю, он заслужил награду», – сказал Стам.