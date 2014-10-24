Патрис Эвра: «Суарес назвал меня негром, а мне писали: «Мы убьем тебя и твою семью». Не понимал, почему меня ненавидят»

Экс-защитник « Патрис Эвра рассказал о расистском скандале с бывшим форвардом «Ливерпуля» в сезоне-2011/12.

«Мы очень хорошо играли против . Я держал Суареса на угловом, а он сказал мне по-испански: «Не трогай меня, я не разговариваю с неграми». Может, он не знал, что я говорю по-испански. Я спросил у него по-испански, что он сказал, а Суарес ответил что-то вроде: «Да, ты правильно понял, я не разговариваю с неграми».

Судья подошел и спросил, что происходит. Он увидел мои глаза и спросил, в порядке ли я. Я ответил, что Суарес оскорбил меня на расовой почве. Судья ответил: «Окей, поговорим об этом после матча. Продолжай играть и не делай глупостей».

Я помню, что говорил себе во время матча: «Если ты врежешь ему сейчас, то люди запомнят тебя как плохого. Они забудут о том, что он тебе сказал». Я не был сконцентрирован на матче.

После игры сэр Алекс увидел, что я кипел, и спросил, что произошло. Давид Де Хеа ответил, что Суарес допустил расистское оскорбление. Давид слышал это. Мы сразу же пошли к судье, и я рассказал ему, что произошло. А на следующий день... Бум. – в газетах. Я не думал, что это попадет в газеты, решил, что это только для арбитра.

«Юнайтед» затем получил много угроз касательно меня. Люди писали: «Мы сидим в тюрьме и болеем за «Ливерпуль». Когда мы выйдем, то убьем тебя и твою семью». Два месяца со мной повсюду ходили охранники. Они спали перед моим домом. Это было сложное время, но я не боялся, а вот моей семьей было страшно. Я не мог понять, почему люди так меня ненавидят. Они не знали правды.

На слушаниях Луис Суарес начал врать. Он говорил, что под словом «негр» он имеет в виду «друг». Я ответил: «Это не мое имя. Мама дала мне имя, а не цвет». Меня зовут не «черный», а Патрис. Мы спорили, но у Sky оказались кадры, на которых видно, что Суарес действительно это произносит. В конце концов он признал свою вину, получил бан на 8 матчей и большой штраф.

После этого «Ливерпуль» вышел на игру в футболках с поддержкой Суаресу. Его забанили за расизм, оштрафовали, а клуб так поддерживает... Я был смущен и расстроен.

После того как Джейми Каррагер извинился спустя 8 лет, я был удивлен и снова начал уважать «Ливерпуль». Это тронуло меня, потому что лучше поздно, чем никогда.

Когда я пошел в суд, то не говорил: «Я горжусь тем, что я черный, его нужно наказать». Нет, я сказал: «Не знаю Суареса достаточно хорошо, чтобы заявить, что он расист».

Никогда не назову Суареса расистом, потому что не знаю его лично. Когда мы играли в финале Лиги чемпионов друг против друга, я пожал ему руку и поговорил. Я быстро прощаю, но не понимаю, почему медиа и фанаты говорят: «Перестань плакать», когда кто-то становится жертвой. Я не плачу. Мне не нужно плакать», – сказал Эвра.