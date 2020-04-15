Хайнкес о Сане: «Он еще не стопроцентный топ-игрок. Его цена не оправданна»

Бывший главный тренер «Баварии» оценил уровень игры и стоимость нападающего «Манчестер Сити» , который может перейти в мюнхенский клуб.

«Он был в хорошей форме, пока не получил столь тяжелую травму. По мне, Сане еще не совершил прорыв как стопроцентный топ-игрок.

Лерой сейчас на распутье: продолжит ли он усердно работать над собой или просто останется экстраординарным талантом.

Он должен сделать большой шаг вперед, потому что бессмысленно давать своему таланту сверкать лишь время от времени.

Я честно могу вам сказать, я не думаю, что его цена оправданна», — сказал Хайнкес.

Ранее стало известно, что хочет купить Сане менее чем за 70 млн евро, однако намерен получить около 85 млн.

Напомним, Сане получил разрыв крестообразных связок в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1, 5:4 — по пенальти) 4 августа 2019 года, из-за чего пропустил практически весь сезон-2019/20.

В конце января 24-летний немец вернулся к тренировкам в общей группе.

«Стерлинг, Сане и Менди помогают фанату составить идеальную анкету для «Тиндера». У «Манчестер сити» шикарный ютуб-канал