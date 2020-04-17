Депутат – Уткину о Волгограде: «Мы фашисту хребет сломали. Нападки? Это не патриоты»

Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева прокомментировала слова журналиста о Волгограде.

Уткин, отвечая на вопрос о возможном выходе «Ротора» в РПЛ, сказал: «Команда из города гопников мне безразлична».

«Этот город – лучший на свете. Мой дед этот город защищал. Я там родилась и выросла.

Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Благодаря нашему городу, во всей Второй мировой войне коренной перелом был.

А «Ротор», да будет всем известно, это команда, которая сегодня поднимается. Мы гордимся своей командой. У нас нет сегодня ни одно человека, который бы не вырос на победах этой команды.

А то, что на нас пытаются так нападать… Люди по-разному на себя хотят обратить внимание. Это просто не патриоты, люди далекие.

Удачи этим людям, здоровья, и пусть Господь им разума дает», – сказала Гусева.