Роналду, Тевес, Погба, Пирло, Видаль – в символической сборной «Ювентуса» за 10-летие от As

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As представил свою версию символической сборной «Ювентуса» за 10-летие. 

Вратарь: Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Штефан Лихтштайнер, Джорджо Кьеллини, Андреа Бардзальи, Алекс Сандро.

Полузащитники: Поль Погба, Андреа Пирло, Артуро Видаль.

Нападающие: Пауло Дибала, Карлос Тевес, Криштиану Роналду

Собрали лучших игроков «Ювентуса» 2010-х в одну команду: тут нет Роналду, но есть Видаль и Пирло

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