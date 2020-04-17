Роналду, Тевес, Погба, Пирло, Видаль – в символической сборной «Ювентуса» за 10-летие от As

As представил свою версию символической сборной «Ювентуса» за 10-летие.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон.
Защитники: Штефан Лихтштайнер, Джорджо Кьеллини, Андреа Бардзальи, Алекс Сандро.
Полузащитники: Поль Погба, Андреа Пирло, Артуро Видаль.
Нападающие: Пауло Дибала, Карлос Тевес, Криштиану Роналду.
🔝 Cristiano Ronaldo en el XI de la década en la Juve— Diario AS (@diarioas) May 1, 2020
🤔 ¿Qué te parece este equipazo? pic.twitter.com/nHwjWBjGvr
Собрали лучших игроков «Ювентуса» 2010-х в одну команду: тут нет Роналду, но есть Видаль и Пирло