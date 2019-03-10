Хесе станет чемпионом Франции, сыграв минуту за «ПСЖ»

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Полузащитник «ПСЖ» Хесе получит медаль за победу в чемпионате Франции.

При этом хавбек провел за парижский клуб лишь 1 минуту – в матче 4-го тура Лиги 1 против «Метца». 

Согласно правилам Профессиональной футбольной лиги Франции, игрок имеет право стать чемпионом и получить медаль. 

В сентябре Хесе, успев провести минуту за «ПСЖ», перешел в «Спортинг» на правах аренды.

Напомним, сезон в Лиге 1 завершили досрочно из-за пандемии коронавируса.

🚫 Во Франции зафиксировали таблицу. «ПСЖ» – чемпион, «Тулуза» (1 очко за 18 матчей) против вылета, клубы лишились 243 млн от ТВ

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