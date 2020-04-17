2 мая фонд «Плюс Помощь Детям» проведет благотворительный спортивный челлендж

Фонд «Плюс Помощь Детям» во время карантина проведет благотворительное спортивное мероприятие в Zoom.

В субботу, 2 мая, в 11:00 по московскому времени состоится спортивный челлендж – в приложении Zoom можно присоединиться к тренировке и выполнять упражнения под руководством профессионального тренера Ольги Гладилиной.

Для участия нужно внести благотворительный взнос, также можно купить билеты для сотрудников своей компании. Можно просто поддержать фонд взносом и не участвовать в челлендже.