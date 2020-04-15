Ракитич о возвращении футбола: «Хочу играть, готов принять риск. Футболисты могут стать примером, это наш долг»

Полузащитник высказался по поводу возобновления сезона, остановленного из-за коронавируса.

– Некоторые страны не хотят играть.

– Я уважаю каждое мнение. Мы должны уважать решение чемпионата Франции – одного из важнейших в мире.

Каждая страна и каждая лига должны проанализировать свою ситуацию и принять лучшее решение в каждом конкретном случае. Не думаю, что для всех может быть одинаковый выход. Не сомневаюсь, что при принятии решений все страны и все лиги будут действовать в интересах своих граждан и спортсменов.

– Каково должно быть место футбола в нормальной обстановке?

– Футбол очень важен для многих людей, доказательством этого служит факт, что там крутится много денег. В последнее время я слышал, как многие люди говорили о проблемах, которые возникли из-за того, что мы не играем, экономических проблемах, еврокубках, календаре, повышении и понижении в классе. Но я не слышал, чтобы кто-то говорил, что команда – это часть их жизни и сейчас у них это внезапно забрали.

Я думаю, что настало время для тех из нас, кто является главными действующими лицами футбола, сделать шаг вперед, и я говорю это не из-за экономических причин. В социальном плане мы должны сделать шаг вперед, чтобы люди могли получить удовольствие от того, что им нравится, чтобы мы все перестали думать о вирусах и болезнях, чтобы могли снова шутить с игроками другой команды.

Важно, чтобы у нас было много причин обниматься, когда появится возможность. Мы должны попытаться сделать так, чтобы футбол объединил нас, то же касается и других видов спорта, создать чувство единства, в котором мы нуждаемся. У нас есть возможность поддержать других, и мы должны это сделать.

– А какую роль должны сыграть футболисты?

– Я хочу играть. Конечно, необходимо постараться обеспечить санитарные гарантии, но мы должны понимать, что они никогда не будут [действовать] на 100 процентов.

Но такой же риск будет у всех сотрудников, которые возвращаются к работе. Сотрудники супермаркетов тоже переодеваются в раздевалках и также могут заболеть, возможно, даже с большей вероятностью, чем мы.

Они принимают риск, и я тоже хочу это сделать. Считаю, что это наш долг. Уверен, если спросить болельщиков, они бы хотели, чтобы футбол вернулся.

Мы должны попытаться сделать так, чтобы люди снова наслаждались футболом. И мы, игроки, можем стать примером, поддержав всех работников, которые уже продемонстрировали свое мужество. Хочу присоединиться к этому движению.

– То есть вы готовы принять риск заражения?

– Без сомнения. Я говорю это, будучи уверенными, что риск будет крайне небольшим, но также из солидарности с теми, кто работает для нас с первых минут [эпидемии] и продолжит это делать еще много дней.

– Вы полагаете, что задолжали обществу?

– Не знаю насчет задолженности, но общество совершенно точно дало нам статус гораздо выше среднего. Я всегда слежу за болельщиками и усилиями, которые они прикладывают, чтобы увидеть нас на стадионах или платных телеканалах. Они встречают нас у выхода со стадионов, на тренировках и в аэропортах. В такие моменты, когда я вижу ребенка в футболке с моей фамилией, я думаю о том, сколько усилий его родители приложили для этого.

Думаю, сейчас наш черед сделать это, как следует подготовиться, взять под контроль риски и при помощи футбола вернуть людям любовь, которую они дают нам, – сказал Ракитич.