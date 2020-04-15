Марио Балотелли: «Я почти договорился с «Ювентусом» после ухода из «Ман Сити». Но «Милан» был в моем сердце»

Форвард «Брешии» Марио Балотелли рассказал, что в 2013 году чуть не перешел в «Ювентус» после ухода из «Манчестер Сити».
В итоге экс-нападающий сборной Италии оказался в «Милане».
«После ухода из «Манчестер Сити» я был близок к договоренности с «Ювентусом».
Затем появился Галлиани. Он сказал мне, что есть возможность перейти в «Милан», а я симпатизировал «россонери». У нас с Галлиани были прекрасные отношения, он хотел видеть меня в «Милане».
Если бы я выбирал по таблице, перешел бы в «Ювентус», но я выбрал «Милан», потому что он в моем сердце. Я болел за «Интер», мне нравились обе миланские команды.
Вариант с «Ювентусом» тоже был бы в порядке, тогда он выиграл все, кроме Лиги чемпионов. Я думал об этом, думал о переходе. Но в итоге выбрал сердцем», – сказал Балотелли.