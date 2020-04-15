«Арсенал» пока не предложил Озилу новый контракт. Нынешний рассчитан до 2021 года

Будущее полузащитника в «Арсенале» остается неопределенным, сообщает ESPN.

31-летнему немцу пока не был предложен новый контракт. Срок нынешнего соглашения истекает в 2021 году.

Из-за своего возраста хавбек может не вписываться в долгосрочные планы Артеты. Клуб может попытаться продать Озила этим летом, однако ранее заинтересованные клубы не устраивала зарплата игрока в размере 350 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне АПЛ Озил провел 18 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Озил и еще 2 игрока «Арсенала» не согласны снизить зарплату на 12,5%. Немец получает 350 тысяч фунтов в неделю