Дмитрий Тарасов: «Каррера интересовался мной, когда работал в «Спартаке». Но все закончилось разговорами»

Полузащитник рассказал, что бывший главный тренер «Спартака» хотел пригласить его в клуб.

«Если задать вопрос, жалею ли я о чем-то в своей жизни, то есть моменты, которые я бы исправил. Но они не касаются футбола.

По «Спартаку» были два раза разговоры. Один раз даже серьезные разговоры, когда мы условия обсуждали. Но не срослось. Не по моей вине. После этого я уже в попал. И когда в «Локо» был, тоже были разговоры.

Это, наверное, не секрет, когда был Массимо Каррера в , он проявлял заинтересованность во мне. Но эта заинтересованность закончилось разговорами. Вот и все», – рассказал Тарасов.

33-летний хавбек является воспитанником академии «Спартака».