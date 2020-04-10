Рикарду Куарежма: «Видите, как Роналду и Месси обороняются? Нет. Им нужны силы решать впереди»

Полузащитник «Касымпаши» порассуждал на тему игры в обороне футболистов линии нападения.

«Когда был моложе, я играл так, как считал нужным. Полагал, что на поле я тренер, который принимает решения. Часто говорили, что я не обороняюсь, что я тактически слаб, но речь не шла о том, чтобы не отрабатывать позади. Если спросить меня, нравится ли мне обороняться, то мой ответ – нет.

Видите, как играет в обороне Криштиану? Нет. Месси отрабатывает в защите? Нет. Им нужны силы, чтобы решать впереди, именно так я и считал. Но нужно адаптироваться к нынешнему футболу, где больше тактики, нежели волшебства. Сегодня я другой игрок, но ни один тренер не может сказать, что Куарежма не любит трудиться, потому что на поле я все еще ребенок. Самая большая радость для меня – выход на поле», – заявил Куарежма.