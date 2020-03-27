Мартин Брэйтуэйт: «Не сомневаюсь, что стану одним из лучших бомбардиров «Барсы» и Ла Лиги»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт считает, что станет одним из лучших бомбардиров Ла Лиги.

«Я должен стать игроком старта в команде и быть бомбардиром. Когда ты играешь за «Барселону», то у тебя очень много моментов. Не сомневаюсь, что буду много забивать и стану одним из лидеров списка бомбардиров в команде и лиге. Для этого я здесь.

Я должен усердно работать и верить в себя. Я очень далеко продвинулся в своей карьере. Как только ты начинаешь вкладывать много труда, то всегда получаешь вознаграждение за это. Сейчас я работаю упорнее, чем когда-либо, так что получу награду за это», – сказал Брэйтуэйт.

28-летний датчанин провел за «Барселону» 3 матча в и отдал одну голевую передачу. Его полная статистика – здесь.

Мартин Брэйтуэйт: «Уверен, останусь в «Барсе» больше, чем на 4,5 года»