Гендиректор «Ахмата»: «Мы за то, чтобы не доигрывать чемпионат и начинать в августе новый. Не из-за места, на котором находимся»

Генеральный директор Ахмед Айдамиров выразил мнение, что сезон нужно завершить досрочно.

«Конкретно мы выступаем за то, чтобы не доигрывать чемпионат и начинать в августе новый. Не из-за того, что мы находимся на том месте, где находимся, а потому что уверены, что из этой ситуации вылезем, возможности и ресурсы у нас такие есть.

Мы, а эту точку зрения поддерживает достаточное количество клубов, исходим из того, что есть куча проблем, с которыми мы столкнемся при возобновлении чемпионата.

А из-за заканчивающихся контрактов мы просто не успеем сформировать команду на следующий сезон. Даже если мы все же проведем остаток сезона, то он получится скомканным, и плюсом мы получим кучу проблем на следующий.

У меня большие сомнения, что ситуация позволит нам доиграть чемпионат. Дай Бог, чтобы все это побыстрее закончилось, и мы смогли вернуться к нормальной жизни.

На данный момент проблемы накладываются одна на другую. Как я уже сказал выше, вопросов много, а ответов на них нет. Недовольные тоже есть. Но пока мы имеем то, что имеем», – сказал Айдамиров.

После 22 туров «Ахмат» занимает последнее место в таблице РПЛ, набрав 20 очков.