Душан Тадич: «Аякс» должны объявить чемпионом. У нас отобрали трофей»

Полузащитник и капитан прокомментировал решение досрочно завершить сезон в чемпионате Нидерландов из-за коронавируса и не назначать чемпиона.

«Ты хочешь стать чемпионом каждый год, сейчас «Аякс» на вершине таблицы. Даже в подобных условиях должны объявить чемпиона. Здорово, что турнир свернули досрочно, но первое место – первое место.

Мы заранее согласовали правила со всеми клубами. Правила гласят, что учитывается разница мячей, а не результат очных встреч при равенстве очков. Если бы мы договорились о том, что решают очные матчи, АЗ был бы законным чемпионом.

Два чемпиона – тоже не вариант, потому что есть разница мячей, которая является ключевой. Мы договорились, что разница голов – основной показатель при равенстве очков. Все очень просто, и «Аякс» должен быть объявлен чемпионом. Этот трофей отобрали у нас», – сказал Тадич.

На момент приостановки чемпионата Нидерландов первое место занимал «Аякс», набрав 56 очков в 25 матчах. Вторым шел , имея столько же очков, но уступая по дополнительным показателям.

В Нидерландах все-таки завершили сезон: чемпиона нет, вылетевших тоже, а «Утрехт» собрался в суд (кажется, по делу)