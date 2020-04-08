🔥📼 Участвуйте в конкурсе от подкаста Green Room и МегаФон – победитель будет 60 дней смотреть кино бесплатно

Подкаст о спортивном маркетинге Green Room и МегаФон объявили о конкурсе в инстаграме Sports.ru – вы можете выиграть пакет «Кино по подписке» от МегаФон ТВ на 60 дней.

Чтобы это сделать, нужно правильно ответить на вопрос шеф-редактора Sports.ru Влада Воронина в комментариях под постом в инстаграме.

В конкурсе будут три победителя, их объявят в инстаграме Sports.ru.

И слушайте новые выпуски Green Room!