🔥📼 Участвуйте в конкурсе от подкаста Green Room и МегаФон – победитель будет 60 дней смотреть кино бесплатно

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Подкаст о спортивном маркетинге Green Room и МегаФон объявили о конкурсе в инстаграме Sports.ru – вы можете выиграть пакет «Кино по подписке» от МегаФон ТВ на 60 дней.

Чтобы это сделать, нужно правильно ответить на вопрос шеф-редактора Sports.ru Влада Воронина в комментариях под постом в инстаграме.  

В конкурсе будут три победителя, их объявят в инстаграме Sports.ru. 

 
 
 
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Вышел новый эпизод подкаста про спортивный маркетинг Green Room – самый информативный час о тикетинге в спорте 🎫⚽️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Слушай его на всех платформах и участвуй в новом конкурсе от Green Room и МегаФон. Наш суперприз – пакет МегаФон ТВ «Кино по подписке» на 60 дней 📼 🎁 Тебе нужно правильно ответить на вопрос от Влада Воронина. Слушай внимательно и оставляй свой вариант под этим постом👇 🎧 Еще обязательное условие – подписка на аккаунты @sportsru и @megafon в инстаграм. Мы выберем трех победителей и подведем итоги 23 апреля в аккаунте @sportsru 📺🏆 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Полные правила участия смотри по ссылке в описании 🏆

Публикация от Sports.ru (@sportsru)

И слушайте новые выпуски Green Room

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