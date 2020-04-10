Клубы из АПЛ и Европы ждут, что «Арсенал» продаст Обамеянга в связи с финансовыми трудностями

«Арсеналу», возможно, придется продать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга по завершении сезона.
Клубы из АПЛ и Европы считают, что лондонцы отпустят 30-летнего форварда в летнее трансферное окно из-за финансовых трудностей, связанных с приостановкой сезона на фоне пандемии коронавируса.
Переговоры «пушкарей» с габонцем о новом контракте были заморожены, а срок нынешнего договора истекает летом 2021-го. Таким образом, через год игрок может уйти бесплатно.
Ранее сообщалось, что на Обамеянга претендуют «Барселона» и «Интер». Также им интересуется «Челси».