Клубы из АПЛ и Европы ждут, что «Арсенал» продаст Обамеянга в связи с финансовыми трудностями

«Арсеналу», возможно, придется продать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга по завершении сезона.

Клубы из АПЛ и Европы считают, что лондонцы отпустят 30-летнего форварда в летнее трансферное окно из-за финансовых трудностей, связанных с приостановкой сезона на фоне пандемии коронавируса.

Переговоры «пушкарей» с габонцем о новом контракте были заморожены, а срок нынешнего договора истекает летом 2021-го. Таким образом, через год игрок может уйти бесплатно.

Ранее сообщалось, что на Обамеянга претендуют и . Также им интересуется .