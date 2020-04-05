Ерохин о карантине: «Смотрю Дудя, слушаю Нирвану, Little Big и все объединение «КликКлак»

Полузащитник рассказал о том, чем занимается на карантине во время пандемии коронавируса.

– Вы соблюдаете карантин? Чем, в основном, занимаетесь в самоизоляции?

– День начинается с онлайн-тренировок. В 9 утра встаю и завтракаю, потом немного играю с сыном Федей.

Уже в 11:30 собираемся в Zoom и работаем всей командой. Всегда занятия разные: сегодня был велосипед, завтра – силовые упражнения с итальянскими коучами, потом наш реабилитолог Мария Бурова ведет свою программу и так далее.

Затем – обед, у ребенка дневной сон, жена учится на курсах повышения квалификации, а я отдыхаю после тренировки: читаю или что-то свежее на YouTube смотрю.

В зависимости от того, что хочется: если умные интервью - «ВДудя», если посмеяться - шоу стендаперов из LabelCom. На сборах еще смотрел канал Антона Птушкина про путешествия, но сейчас его пока отложил: вряд ли куда-то предстоит поехать в ближайшее время.

В инстаграме еще со времен игры за «Краснодар» подписан на местного ресторатора Тахира Холикбердыева - у него и на юге, и в Москве есть заведения. Иногда смотрю его прямые эфиры - там он обсуждает с другими рестораторами сложившуюся ситуацию.

И потом до вечера бегаем, играем с Федей: догонялки, мяч. Недавно он ко мне и на утренней тренировке присоединился! Откуда столько энергии у Феди, даже не знаю. В отличие от сына, я поздно вечером не всегда могу носиться вокруг дивана. 30 кругов - это уже дополнительная кардио-нагрузка.

– Какую музыку включаете, когда хотите поднять мотивацию и позаниматься «с огоньком»?

– Песня на все времена, которая ассоциируется у меня с «огоньком» - «Smells Like Teen Spirit» Нирваны. Если мне хочется добавить себе эмоций, слушаю именно ее. В остальном нравится что-то свежее. Включаю себе подборку зарубежного рока, например, что-то нравится - сохраняю.

А сын заценил последний трек Little Big, с которым они должны были выступать на Евровидении. Я запомнил эту группу после одного из первых сезонов шоу «Танцы» на ТНТ - там девчонка выступала под их песню, еще не слишком известную. Тот трек запомнил - что-то необычное, интересно. И стал следить.

А сейчас приятно, что ребята стали успешными, тем более они из Питера. И не только Little Big, но и The Hatters, и все их объединение «КликКлак», – сообщил Ерохин.