Сергей Игнашевич: «Есть миф, что надо убить в себе футболиста, чтобы стать тренером. Я закончил в 39 и уже набегался»

В пятницу Александр Дорский в рамках проекта Sports.ru и платежной системы «Мир» «Академия футбола» поговорил о тренерском искусстве с экс-игроком ЦСКА и сборной России, а сейчас тренером «Торпедо» Сергеем Игнашевичем. Эфир можно посмотреть в записи в паблике «Академии футбола» ВКонтакте.

Игнашевич рассказал, с какой сложностью сталкиваются многие молодые игроки, ставшие тренерами.

«Что касается перехода с игрока на тренера, то здесь сложности не было. Я знаю, что существует миф, что надо убить в себе футболиста, если хочешь стать тренером.

Такая проблема существует у ребят, которые не доиграли в футбол и по какой-то причине вынуждены были закончить карьеру игрока и стать тренером. Организм просит – сил много, хочется подвигаться, побегать. Но в то же время нужно анализировать работу команды – здесь несостыковка. Ты двигаешься и бегаешь, и нужно еще со стороны анализировать.

Я закончил в 39. Мне кажется, я уже набегался, и у меня была возможность трезво оценить ситуацию. Я перестал бегать, теперь бегаю для себя, для поддержания формы», – сказал Игнашевич.

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