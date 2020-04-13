Де Брюйне об одноклубнике мечты: «Роналду или Анри. С Криштиану число моих ассистов было бы невообразимым»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне рассказал, с какими игроками мечтал бы играть в одной команде.
«Может, кто-то вроде Тьерри Анри или Криштиану Роналду.
Можно обладать великолепной полузащитой, но нападающие – это главные фигуры для моего стиля игры. Так что я бы выбрал Криштиану или Анри.
Я мог бы делать навесы на Роналду через все поле, а он принимал бы мяч на высоте трех метров. Тогда бы количество моих ассистов было просто невообразимым», – сказал де Брюйне в интервью Sky Sports.
Кевин де Брюйне: «Мой стиль игры уникален. Сейчас у меня нет слабых мест»