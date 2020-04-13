Де Брюйне об одноклубнике мечты: «Роналду или Анри. С Криштиану число моих ассистов было бы невообразимым»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне рассказал, с какими игроками мечтал бы играть в одной команде.

«Может, кто-то вроде Тьерри Анри или Криштиану Роналду.

Можно обладать великолепной полузащитой, но нападающие – это главные фигуры для моего стиля игры. Так что я бы выбрал Криштиану или Анри.

Я мог бы делать навесы на Роналду через все поле, а он принимал бы мяч на высоте трех метров. Тогда бы количество моих ассистов было просто невообразимым», – сказал де Брюйне в интервью Sky Sports.

Кевин де Брюйне: «Мой стиль игры уникален. Сейчас у меня нет слабых мест»

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