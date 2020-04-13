Вьери о Холанде: «Через пару лет он перейдет в великий клуб за 200 млн евро. Может, даже за 300»

Экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери оценил потенциал форварда дортмундской .

– Что вы думаете о Иммобиле и Белотти?

– Чиро повзрослел и начал много забивать. Но сейчас ему нужно сделать шаг вперед с , и я не говорю это, чтобы его покритиковать. От игрока с такими качествами, какие есть у Белотти, я жду по 18-20 мячей за сезон.

– А кто из зарубежных форвардов вам нравится?

– Холанд – самый сильный. «Боруссия» – это правильный выбор для него, лучший клуб для прогресса молодых игроков. Через пару лет он перейдет в великий клуб за 200 миллионов евро. Может, даже за 300 миллионов, – сказал Вьери.

В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 8 матчей в Бундеслиге, забил 9 мячей и отдал 2 голевые передачи.