Рой Кин: «Не пошел бы на снижение зарплаты, если бы сейчас играл в топ-клубе. Это личное дело каждого»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что не согласился бы на сокращение зарплаты в нынешних условиях.

«Я не знаю точно, как решал бы этот вопрос. Я с большой симпатией отношусь к игрокам, и многие из них подвергаются критике.

Глядя на эту ситуацию сейчас, особенно помня о том, как я ушел из «Юнайтед», я бы не пошел на снижение зарплаты, если бы играл за один из топ-клубов. И я говорю об игроках по-настоящему больших клубов с очень состоятельными владельцами, эти футболисты сейчас под большим давлением.

Никого не касается то, что ты делаешь со своей зарплатой. Ты получаешь свои деньги и если хочешь быть щедрым, то вперед, иди и делай это. Об этом много говорят, но я не думаю, что люди должны верить всему, что они читают о занятиях игроков, о том, как они снижают зарплаты на 10 или 15 процентов.

Футболисты не должны чувствовать себя под давлением. Особенно – в топ-клубах. Я знаю, что у всех совершенно разные ситуации, но твой контракт с клубом – это твое личное дело, и идея о том, что абсолютно все игроки должны пойти на снижение – это нонсенс. Это зависит от решения каждого. Если они хотят зарабатывать на прежнем уровне, зная, что за их спиной стоит миллиардер, то пусть делают это.

Я удивлен тому, какое количество людей присоединяются к этому тренду и критикуют игроков. Это никого не касается. Я говорю о клубах с очень богатыми владельцами. С большой симпатией отношусь к низшим лигам. Там игроки должны идти на жертвы. Но игроки топ-клубов... У этих команд есть деньги. Пусть футболисты продолжают делать, что хотят, даже если их критикуют.

В топ-клубах деньги доступны игрокам, и критиковать их – это нечестно. В раздевалке есть люди с разными характерами. Некоторые игроки, получающие зарплату в полном размере, могут быть самыми щедрыми на планете. Позвольте им делать то, что они хотят, для Национальной службы здравоохранения или любой благотворительной организации. Я буду сражаться на стороне игроков», – сказал Кин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что хавбек отказался идти на снижение зарплаты. Его раскритиковали журналист Пирс Морган, экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.