🔀Мы создали рандомайзер вечных текстов – 500 лучших материалов в истории Sports.ru. Залетайте!

Теги Sports.ru Футбол

Думаете, чем еще заняться в самоизоляции, когда вся работа по дому выполнена, все сериалы пересмотрены, а мышцы забиты до предела?

Мы создали рандомайзер вечных текстов. 500 лучших материалов в истории Sports.ru ждут, когда вы их прочитаете.

Рандомайзер предложит вам текст. Начинайте читать его или выбирайте новый в случайном порядке – щелкайте до тех пор, пока не найдете что-то интересное для себя.

Хотите узнать, как Овечкин потерял тот самый зуб? Не помните, что Мендеш отжал Роналду у другого агента? Забыли, почему Шумахер великий? Еще не читали историю королевы фигурного катания Тутберидзе? Это и многое другое – в нашем увлекательном рандомайзере. Давайте проведем время вместе.

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