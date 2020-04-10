Агент Фернандеса: «У Марио были предложения от ЦСКА и «Реала». Он выбрал Россию»

Жорже Машаду, агент защитника , рассказал, что у футболиста было предложение от .

«По Марио было два предложения с одинаковой ценой – от ЦСКА и «Реала», который тогда возглавлял Моуринью.

Не спрашивайте меня почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов.

Однако с ним вообще больше не возникало никаких проблем, он полюбил Россию и стал играть за сборную», – сказал Машаду в эфире инстаграма бразильского журналиста Фабио Алейшо.