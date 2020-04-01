Джикия об уходе Шюррле из «Спартака»: «Это огромный минус»

Капитан Георгий Джикия прокомментировал уход из команды полузащитников и Лоренсо Мельгарехо.

«Мельгарехо в «Спартаке» уже долго. Классный игрок, универсальный футболист. Для нынешнего «Спартака» это [уход] будет потерей. Его опыт, умение забивать голы все прекрасно знают.

Уход Шюррле с его опытом — это огромный минус. Как в раздевалке, так и для меня в качестве капитана. Но в футболе люди приходят и уходят. Все понимают, что Андре был арендованным игроком», — сказал Джикия в эфире телеканала «Россия 24».

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