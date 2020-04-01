Харри Магуайр: «МЮ» хочет бороться за титулы, а не просто за место в ЛЧ»

Защитник Харри Магуайр высказался относительно текущего положения команды.

«Думаю, можно увидеть с самого начала сезона, что мы становимся ближе к той команде, которой хотим быть. Когда я только перешел в «Манчестер Юнайтед», Сульшер сказал мне, что впереди долгий процесс строительства команды, но в результате мы окажемся там, где хотим быть. Я вижу, куда мы двигаемся и какой стиль Оле хочет привить команде.

Не поймите меня неправильно, есть много аспектов, которые нам нужно улучшить, чтобы достичь желаемых высот. Мы не хотим просто бороться за место в Лиге чемпионов, мы хотим бороться за титулы.

Знаем, что нам еще нужно прогрессировать, но мы на правильном пути. Уверен, что в итоге «МЮ» окажется на вершине», – заявил Магуайр.