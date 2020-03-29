«Пескара» показала новую форму с радугой, дельфином и волнами. Ее придумал 6-летний болельщик

представила новую форму.

На новой экипировке клуба Серии Б от компании Erreà изображены дельфин – символ клуба, а также радуга и волны.

Концепт формы разработал шестилетний болельщик клуба Луиджи Д’Агостино. Именно его рисунок выиграл в конкурсе.

Конкурс был устроен для развлечения болельщиков во время пандемии коронавируса. Компания Erreà пообещала, что создаст форму по рисунку победителя.

«Пескара» занимает 14-е место во втором по силе итальянском дивизионе, набрав 35 очков в 28 турах.

Фото: сайт «Пескары»