Кокорин о «Бугатти» за переход в «Анжи» в 2013-м: «Был очень близок к ней»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин поделился воспоминаниями о том, как мог получить подарок за переход из в «Анжи» в 2013 году, когда он не сыграл за махачкалинский клуб ни одного матча и вернулся к бело-голубым.

— «Бугатти» - это моя мечта. В «Анжи» дарили такие машины, да. И у меня была очень интересная история, но я не могу ее рассказать. Скажу только, что был очень близок к ней.

— Это тебе, видимо, давали как премию?

— Да.

— За первый хет-трик? Или за первые 10 голов?

— Нет, просто за переход. Видишь, я продался за машину.

— Так тебе дали машину в итоге?

— Так получилось, что у меня остался большой контракт из-за того, что я вернулся обратно [в «Динамо»]. Из-за «Анжи» как раз. Я был благодарен и Сулейману [Керимову, бывшему владельцу «Анжи»], и всему руководству, поэтому я не стал наглеть и дальше идти и просить. Но такая история была.

— То есть тебе не хватило буквально пары месяцев, чтобы машину получить?

— Даже чуть-чуть больше. Там были очень крутые ребята, перед которыми лучше не светиться, что мне тоже такое позволили.

— Ты же ни одного матча за «Анжи» в итоге не сыграл, правильно?

— Нет, не сыграл. Правильно, – сказал Кокорин в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в прямом эфире в инстаграме.