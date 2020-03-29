Бэйл, Хамес, Васкес, Мариано, Одриосола и Начо – в списке «Реала» на продажу летом (As)

намерен заработать на продаже своих футболистов для возможности новых приобретений в ближайшее трансферное окно, сообщает As.

Мадридцы хотят продать 4-5 игроков. В список на вероятную продажу входят , Хамес Родригес, Лукас Васкес, Мариано Диас, Альваро Одриосола и .

Эти трансферы также приведут к значительной разгрузке зарплатной ведомости.

Предполагается, что «Реал» будет вынужден расстаться сразу с несколькими игроками в случае новых приобретений, так как все 25 мест в заявке команды заняты, а 11 игроков выступают на правах аренды за другие клубы.

«Реал» не будет покупать Кейна этим летом из-за кризиса