Бэйл, Хамес, Васкес, Мариано, Одриосола и Начо – в списке «Реала» на продажу летом (As)

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«Реал» намерен заработать на продаже своих футболистов для возможности новых приобретений в ближайшее трансферное окно, сообщает As.

Мадридцы хотят продать 4-5 игроков. В список на вероятную продажу входят Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Лукас Васкес, Мариано Диас, Альваро Одриосола и Начо Фернандес.

Эти трансферы также приведут к значительной разгрузке зарплатной ведомости.

Предполагается, что «Реал» будет вынужден расстаться сразу с несколькими игроками в случае новых приобретений, так как все 25 мест в заявке команды заняты, а 11 игроков выступают на правах аренды за другие клубы.

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