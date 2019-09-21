«Он нанизывал игроков «Интера» на шампур». Тихонов и Аршавин вспомнили дриблинг Горлуковича

Бывший хавбек «Спартака» Андрей Тихонов в беседе с поделился воспоминаниями об игре Сергея Горлуковича в эфире «Матч ТВ».

В матче 1/2 финала Кубка УЕФА в апреле 1998 года, в котором красно-белые играли с , Горлукович подключился к атаке и обыграл двоих соперников, которые в итоге оказались на газоне. Выражение «дриблинг Горлуковича» стало мемом российского футбола.

Аршавин: «Прокомментируй, пожалуйста, дриблинг этого человека. Я просто смеялся – Горлукович просто нанизывал [соперников] на шампур.»

Тихонов: «Это был американский футбол.»

Аршавин: «Он мог кого-то обыграть на тренировке?»

Тихонов: «Он никогда не пытался обыгрывать. Это просто случайно получилось. Он двоих просто смял, втопал их в землю и заработал угловой.»

Аршавин: «Горлукович правда злой? Его реально боятся?»

Тихонов: «Я один раз на тренировке бил по мячу и наступил ему на ногу. Он побежал за мной. Даже на бетоне он тренировался на шипах. Титов с Аленичевым смотрели и ржали. Он прыгнул под меня, хорошо, я ноги поднял.

Мы подшучивали над ним всегда. Он старый был для нас. Мне было 26, ему уже за 30. Но мы его очень сильно уважали».