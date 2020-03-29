Мората об «Атлетико»: «Я ушел в «Хетафе», а затем в «Реал». К сожалению, пришлось играть не в футболке «атлетов»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората признался, что сожалеет о периоде выступлений за «Хетафе» и .

«В детстве я был болбоем в . Затем наступил период, который мне не очень понравился. Понимаете, этот путь, когда ты из мальчика, наслаждающегося игрой, становишься профессионалом. Появляются агенты, спонсоры... Я чувствовал давление, не выходил в старте и начал думать об уходе.

Я ушел и провел год в «Хетафе», затем перешел в «Реал», но мы с отцом ходили на «Висенте Кальдерон», и я мечтал сыграть там.

К сожалению, пришлось играть в другой форме, а не в футболке «атлетов», но я всегда этого хотел. Что было, то было, но сейчас я счастлив, как никогда», – сказал Мората в прямом эфире в инстаграме.