Тарасов о походе в церковь на Пасху: «Священники призывают воздержаться в этом году. Расскажите бабушкам и дедушкам!»

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о подготовке к Пасхе и призвал воздержаться от посещения церквей из-за коронавируса.

«Готовимся к завтрашней светлой Пасхе дома всей семьей (для нашей Евы она станет первой), позавчера вместе с любимой и дочками красили яйца и пекли куличи.

Еще неделю назад приняли решение не идти на освящение в церковь. Тем более настоятели и священники сами призывают воздержаться в этом году, чтобы поберечь здоровье. Расскажите это сегодня своим родственникам, особенно бабушке или дедушке!

Помогите им, для многих из них этот праздник, как и для нашей семьи, очень важен. Закажите им и себе кулич из онлайн-сервиса, тем более сейчас в продаже даже есть специально уже освященные куличи, хотя это совсем и не обязательно.

Вообще можно просто испечь всей семьей дома свой, тем более и так сидим на самоизоляции. Как вы готовитесь к празднику Пасхи?» – написал Тарасов в инстаграме.