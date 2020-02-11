Дмитрий Тарасов: «Сказали, что маски ерунда, и я этого придерживаюсь. Если суждено, то суждено»

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о своей жизни в изоляции из-за пандемии коронавируса.

«Максимум куда выхожу — это магазин. Раз в неделю выезжаю в магазин и все. Быстренько все куплю и обратно. Маску не надеваю. Перчатки только, которые в магазине лежат. Сказали, что маски ерунда, и я этого придерживаюсь. Я тоже не верю, что она может спасти. Если суждено, то суждено.

Гречку так и так в семье моей все любят. Ели и до вируса, и сейчас, это не открытие для нас. В магазинах все есть. Не знаю, почему такая паника была изначально. Я специально, когда начались все эти разговоры, что ничего нет в магазинах, сам лично поехал, посмотрел: все было кроме гречки в какой-то период, а так все купил, что нужно и необходимо.

Нога нормально. Костыли убрал в сторону, уже дней 5 без них хожу. Еще прихрамываю, чуть-чуть опухшая нога, но ничего — упражнения все знаю, какие делать, и сам индивидуально занимаюсь. Мне сроки поставили три месяца. Месяц прошел, 27 апреля будет второй месяц, значит в мае, 27-го, может быть, раньше.

Мне кажется, я единственный футболист или спортсмен вообще, которому на пользу пошло все, что происходит сейчас в мире. Совпало с моим периодом, потому что я был очень расстроен и подавлен, только вылечился, набрал форму и опять травма. Потому происходит вся эта ситуация в мире, чемпионаты закрыли, чемпионат Европы переносят. Многие друзья смеялись: «Ты единственный футболист, который радуется этой ситуации», — сказал Тарасов в прямом эфире в инстаграме «Новое Радио».

Тарасов о карантине: «Эта пауза для сохранения здоровья, а не отпуск или каникулы, чтобы лечь на диван»