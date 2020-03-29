Хакими может остаться в «Боруссии». Зидан не видит его в составе «Реала»

Защитник Ашраф Хакими, играющий за «Боруссию» на правах аренды, может остаться в Германии.

По информации Bild, главный тренер мадридцев не рассчитывает на 21-летнего игрока и намерен и дальше на позиции правого защитника использовать .

Поэтому вполне реален вариант, что марокканец продолжит выступление за дортмундский клуб на правах аренды.

Нынешнее арендное соглашение Хакими рассчитано до лета 2020 года, а срок его контракта с «Реалом» истекает в 2022-м.

В нынешнем сезоне защитник отметился тремя голами в 25 матчах Бундеслиги. Его статистика – здесь.