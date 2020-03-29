Хакими может остаться в «Боруссии». Зидан не видит его в составе «Реала»

Защитник «Реала» Ашраф Хакими, играющий за «Боруссию» на правах аренды, может остаться в Германии.
По информации Bild, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не рассчитывает на 21-летнего игрока и намерен и дальше на позиции правого защитника использовать Дани Карвахаля.
Поэтому вполне реален вариант, что марокканец продолжит выступление за дортмундский клуб на правах аренды.
Нынешнее арендное соглашение Хакими рассчитано до лета 2020 года, а срок его контракта с «Реалом» истекает в 2022-м.
В нынешнем сезоне защитник отметился тремя голами в 25 матчах Бундеслиги. Его статистика – здесь.