Хави: «Гвардиола – лучший тренер мира. Не сомневался, что с ним «Ман Сити» будет доминировать»

Экс-полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави высказался о тренере Пепе Гвардиоле.

«Гвардиола хочет доминировать в матче, много владеть мячом и атаковать... Проактивность в игре.

Если честно, я считаю его лучшим тренером мира прямо сейчас. У меня не было сомнений, что с Гвардиолой «Манчестер Сити» будет доминировать.

Считается, что первый год был тяжелым для него, потому что нужно приспосабливаться к другому стилю, стандартам, даже иной культуре. Однако не было никаких сомнений в том, что Гвардиола добьется успеха. Я говорил это много раз и во многих интервью: ему нужно было только время», – рассказал Хави.