Экс-врач «Кубани»: «Выявил закономерность: чернокожие реже травмируются, но дольше лечатся. Белые – наоборот»

Бывший врач Иван Лузанов рассказал о закономерности травм футболистов.

«После «Терека» я перешел в «Кубань» и проработал там больше десяти лет. При мне несколько раз менялись игроки, тренеры и руководители, мы вылетали и возвращались, но в клубе всегда царил душевный климат.

Такой обстановки я больше нигде не встречал. Из-за нее у меня с любым новым человеком складывались хорошие отношения – с Аршавиным, Гончаренко, Сиссе, со всеми.

Джибриль приехал с травмой и ходил в Краснодаре только в мой кабинет. Я убирал ему боль в колене. Прощаясь с командой после игры Лиги Европы с «Валенсией», он обнял только меня – больше ни к кому не подошел.

В Краснодаре я разработал программу для восстановления игроков в бассейне. Даже после крестов восстанавливал игроков быстрее, чем за шесть месяцев, но выходить на поле раньше, чем через полгода после разрыва, все равно нельзя – иначе велик риск рецидива.

В «Кубани» играло много африканцев, и я выявил такую закономерность: чернокожие реже травмируются, но дольше лечатся. Тонус повышенный, а кровообращение хуже. Белые, наоборот, травмируются чаще, но лечатся быстрее», – сказал Лузанов.

Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy. Одного победителя выберем рандомно!