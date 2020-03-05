«Почему все лезут в Госдуму? Чтобы больше набивать себе карманы». Алиев о Газзаеве

Бывший полузащитник киевского Александр Алиев рассказал о своем отношении к экс-тренеру команды Валерию Газзаеву.

– вы называли нечестным человеком. Удивлены, что сейчас он работает в Госдуме?

– Я хочу, чтобы в любой сфере были честные люди, тем более в Госдуме. Но Газзаев мне запомнился другим: говорил одно, а получилось совсем другое.

Не знаю, как сейчас. Но что ж все лезут в Госдуму? Почему именно в политику? Сами понимаете, чтобы больше и больше набивать себе карманы, – сказал Алиев.

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