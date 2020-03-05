Игроки «Арсенала» отказались урезать зарплату на 12,5% в течение года

Футболисты не стали идти на понижение зарплаты во время паузы из-за пандемии коронавируса.

По данным The Telegraph, лидеры лондонского клуба отказались урезать зарплаты на 12,5% в течение года. Лишь несколько футболистов проголосовали за это решение, но среди них не было опытных игроков с большими контрактами.

В рамках этого соглашения «Арсенал» предлагал футболистам, которые согласятся на понижение, доплатить эту сумму по будущим контрактам либо выплатить компенсацию при трансфере.

Ассоциация профессиональных футболистов посоветовала футболистам не снижать зарплату, а соглашаться на отсрочку выплат. Профсоюз игроков также посоветовал игрокам сначала перепроверить все соглашения, заключенные между игроками и руководством.

Напомним, что «Арсенал» предложил игрокам понизить зарплату на 12,5%, если команда не попадет в еврокубки по итогам сезона, либо на 7,5% – если попадет в Лигу Европы.