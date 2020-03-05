Фрэнк Лэмпард: «Уверен, что «Челси» сможет конкурировать с «Ливерпулем» и «Ман Сити»

Главный тренер Фрэнк Лэмпард заявил, что клуб пойдет собственным путем и не будет копировать модель «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

«Я не хочу опережать события, потому что понятно, чего добились «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». С моей стороны будет глупо предположить, что мы сможем быстро сократить этот разрыв, потому что эти клубы проделали огромную работу, приглашая топ-игроков и отличных тренеров.

Мы должны стать частью этого процесса. Нужно делать это по-своему, не нужно пытаться копировать. В составе «Челси» есть опытные игроки, которые способны помочь молодежи, но мы знаем, что некоторые позиции в команде... Какие-то из них мы уже усилили, но нам еще есть над чем работать.

В связи со сложившейся ситуацией в мире стало очень трудно планировать. Но, входя в эту паузу, я чувствовал, что мы двигались в верном направлении, прогрессировали и работали на тренировках. Также мы, возможно, подпишем игроков на ключевые позиции, которые постараются помочь сократить отставание [от и «Ман Сити»].

Да, я уверен, что мы можем конкурировать с ними», – сказал Лэмпард.

Напомним, что в конце февраля «Челси» объявил о трансфере хавбека Хакима Зиеша из «Аякса».