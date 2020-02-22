Погба признался, что ушел из «МЮ» в «Ювентус» в 2012-м по совету семьи

Полузащитник Поль Погба рассказал, что в 2012 году перешел из манкунианского клуба в в том числе по совету родственников.

Француз вернулся в «МЮ» в 2016-м.

«Мой брат, болельщик «МЮ», говорил мне, что когда я не играл, то он очень злился, даже больше, чем я. Он говорил: «Уходи. Ты ведь можешь играть в этой команде. Если они не хотят, чтобы ты был здесь, уходи в другой клуб. Они еще увидят [что были не правы]».

Моя мама всегда мне говорила: «Ты уйдешь, но вернешься». Я отвечал: «Посмотрим», но вы же знаете, как мамы реагируют. Уже потом [после перехода в «Юве»] она продолжала: «Ты вернешься, не переживай». И я в итоге так и сделал», – сказал Погба.

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Погба хочет перейти в «Реал», а не продлить контракт с «МЮ» или вернуться в «Юве» (As)