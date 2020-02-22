Жирков, Лодыгин, Желудков и еще 13 Юриев вошли в сборную «Зенита» в честь Дня космонавтики

«Зенит» составил символическую сборную из игроков с именем Юрий в честь Дня космонавтики.
Вратарь: Юрий Лодыгин (164 матча).
Защитники: Юрий Загуменных (152), Юрий Вернидуб (96), Юрий Деремов (14), Юрий Жирков (101)
Полузащитники: Юрий Войнов (117), Юрий Пономарев (86), Юрий Мамонтьев (85).
Нападающий: Юрий Желудков (271), Юрий Герасимов (179), Юрий Соловьев (85).
В список запасных вошли Юрий Окрошидзе (108), Юрий Жевнов (27), Юрий Белов (43), Юрий Тимофеев (44) и Юрий Гусаков (41).
Поздравляем с праздником и представляем сборную Юриев «Зенита» 🪐🚀#ДеньКосмонавтики pic.twitter.com/FkKNd1k5PB— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 12, 2020