Жирков, Лодыгин, Желудков и еще 13 Юриев вошли в сборную «Зенита» в честь Дня космонавтики

Теги Зенит Юрий Жирков Юрий Жевнов премьер-лига Россия Юрий Окрошидзе Юрий Вернидуб Юрий Желудков Юрий Гусаков Юрий Лодыгин Юрий Войнов Футбол

«Зенит» составил символическую сборную из игроков с именем Юрий в честь Дня космонавтики.

Вратарь: Юрий Лодыгин (164 матча).

Защитники: Юрий Загуменных (152), Юрий Вернидуб (96), Юрий Деремов (14), Юрий Жирков (101)

Полузащитники: Юрий Войнов (117), Юрий Пономарев (86), Юрий Мамонтьев (85).

Нападающий: Юрий Желудков (271), Юрий Герасимов (179), Юрий Соловьев (85).

В список запасных вошли Юрий Окрошидзе (108), Юрий Жевнов (27), Юрий Белов (43), Юрий Тимофеев (44) и Юрий Гусаков (41).

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