Дмитрий Радченко: «Болею за «Спартак», когда играют в Москве, за «Зенит» – когда в Петербурге»

Бывший форвард и «Спартака» Дмитрий Радченко рассказал о том, какую из команд поддерживает в РПЛ.

– Ваша команда жизни? «Зенит», , «Расинг»?

– Я бы не стал делить, в каждой было все по-разному. В России играл в трех клубах, в разных испанских выступал.

Где-то я чувствовал себя комфортно, в других возникали проблемы. Каждый клуб сыграл роль в карьере и дал мне опыт.

– Тогда провокационный вопрос – за кого болеете в России: за «Зенит» или «Спартак»?

– Когда играют в Москве, за «Спартак», когда в Петербурге – за «Зенит».

– «Зенит» – чемпион этого сезона?

– На 99 процентов клуб выиграл золото. И дело не только в турнирной таблице, а в том, кто и как играет.

Важно, в каком состоянии подойдут команды к возобновлению сезона, но на данный момент других претендентов не вижу.

– Так может остановить чемпионат и подвести итоги?

– Почему нет? Я бы не хотел, чтобы доигрывали чемпионат для галочки – по 3-4 матча в неделю, без зрителей.

Лучше закончить и распределить по местам, на которых находятся команды, – сказал Радченко.