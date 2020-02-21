Владимир Быстров: «Меня, Аршавина и Денисова предлагали «Спартаку» оптом за смешные деньги. Червиченко отказался»

Экс-хавбек Владимир Быстров рассказал, что мог перейти в раньше, чем в 2005 году.

– Вы подробно рассказали о своем переходе в «Спартак» в 2005 году. Повторяться не буду, задам лишь один уточняющий вопрос: правда ли, что тогда вы могли уйти вместе с Аршавиным? Насколько я знаю, запрос от «Спартака» в «Зенит» был на вас обоих, однако по Аршавину петербургский клуб ответил категорическим отказом.

– Нет, тогда, в 2005-м, это не обсуждалось, возникла конкретная ситуация со мной. Уйти в «Спартак» мы могли намного раньше, за год или за два до этого.

– При Петржеле?

– Да. Предлагали меня, Денисова, Аршавина и, кажется, еще кого-то, отдать в «Спартак» оптом. Даже сумма какая-то смешная фигурировала. Но, насколько я знаю, тогдашний президент «Спартака», Червиченко, да?

– Да.

– Ну так вот, он отказался. Словом, это действительно было. А в 2005-м я уходил один. Возникла конкретная ситуация – мне сказали, что я не нужен. Вот и все, – рассказал Быстров.