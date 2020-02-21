На сервисе Bookmate появился третий эпизод подкаста «Люди гибнут за Спартак», который посвящен делу братьев Старостиных. Ведущие подкаста – шеф-редактор .ru Влад Воронин и историк, сотрудник Международного Мемориала Сергей Бондаренко – добрались до ареста в 1942 году.

Из подкаста вы узнаете подробности обвинения; собирались ли братья переходить на сторону немцев, покупать отсрочки от армии и продавать лыжные костюмы с наценкой. А еще – про коррупцию в советском футболе сталинского времени, откуда она бралась и можно ли было с ней бороться.

«Люди гибнут за Спартак» – совместный проект Sports.ru и Bookmate. Первые два эпизода можно найти на Bookmate, а первый – на ютубе и других платформах, в том числе в блоге подкаста у нас на сайте.