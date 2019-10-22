Вратарь «Аякса» Онана может перейти в «Барселону». Клуб на связи с его окружением

Вратарь Андре Онана может перейти в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER, находится в постоянном контакте с окружением 24-летнего камерунца.

Онана был в системе молодежных команд «Барсы» в период с 2010 по 2015 год.

Спортивный директор «Аякса» пообещал Онане, что он сможет уйти, если клуб получит выгодные предложения.

В подписании Онаны заинтересованы и другие европейские клубы. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Челси».

Напомним, что основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген пока не может договориться с клубом о новом контракте.

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