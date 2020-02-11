«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью за тренировку с Ндомбеле в парке

сделал выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью за нарушение правил карантина в условиях пандемии коронавируса.

Стало известно, что португалец проводил тренировку в одном из парков вместе с полузащитником .

Несмотря на то, что тренер и футболист соблюдали дистанцию, клуб остался недоволен данной ситуацией.

В том же районе отдельно от Моуринью и Ндомбеле вместе совершали пробежку футболисты «шпор» и Давинсон Санчес, которые также нарушили правила карантина.

«Мы напомнили всем нашим футболистам, что они должны соблюдать дистанцию во время уличных занятий.

Мы повторно донесем эту информацию до игроков», – заявил представитель «Тоттенхэма».