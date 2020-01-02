Нани: «Цифры не лгут. Они говорят, что Роналду – лучший в мире»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани высказался о своем экс-партнере по клубу и сборной .

«Одним из игроков, который действительно удивил меня и поначалу произвел на меня большое впечатление, был – он был выдающимся.

Моим фаворитом по-прежнему был – самый лучший. Лучший игрок в мире? Я много их видел, в том числе игроков прошлого: Марадону, Пеле.

Но я бы выбрал себе товарища по многим битвам, кого-то, с кем я так много выиграл, кого-то, кого я действительно уважаю. Цифры не лгут, и они также говорят, что он самый лучший – Криштиану Роналду», – приводит слова Нани Sportsmole со ссылкой на Football Wave.