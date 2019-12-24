Артем Дзюба: «Джентльмены» – лучший фильм за последние 2 года. Еще «Молодого папу» посмотрел – качественный»

Нападающий Артем Дзюба рассказал, что советует посмотреть во время самоизоляции.

— Что посоветуете посмотреть на самоизоляции?

— Очень круто, что прокатчики дают возможность смотреть новые фильмы. Сейчас вот вышли «Джентльмены». Для всех, кто не смог пойти, — обязательно надо посмотреть. Думаю, это лучший фильм за последние два года. Плюс все хвалят сериал «Чужак».

Еще для себя открыл фильм «Лев», основанный на реальных событиях, когда мальчик потерялся в джунглях. Кадры, когда он возвращается в семью, — очень трогательные.

Но и сериалов много вообще-то хороших. Я тут «Молодого папу» посмотрел. Качественный сериал про жизнь Ватикана, – сказал Дзюба.