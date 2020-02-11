Караваев об обнулении сезона: «Будет правильно завоевать титул в спортивной борьбе»

Защитник Вячеслав Караваев прокомментировал мнение о том, что сезон РПЛ нужно аннулировать из-за пандемии коронавируса.

После 22 туров сине-бело-голубые возглавляют таблицу, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на 9 очков.

— Хотелось бы доиграть чемпионат. Будет правильно завоевать титул в спортивной борьбе, сыграв все матчи полностью. Естественно, будем ждать общего решения, но я лично точно хотел бы продолжить сезон.

— Понятно, что здоровье людей важнее всего. Но не обидно, что РПЛ остановилась как раз в тот момент, когда «Зенит» набрал ход?

— Как вы правильно сказали, здоровье людей сейчас на первом месте. Так что не о чем здесь и говорить. Поэтому лучше сделать паузу, а потом доиграть чемпионат. Надеюсь, так и будет, – сказал Караваев.