Дель Боске о пандемии: «Нельзя зависеть от китайского производства и экспорта, даже если это дешево»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске поделился мыслями о функционировании мировой экономики на фоне пандемии коронавируса.

– Как вы думаете, этот кризис изменит мир, каким мы его знаем сегодня?

– Я считаю, что страны и их правительства должны извлечь урок из того, что произошло. Нельзя зависеть от производства и экспорта третьей стороны, например, Китая, даже если это дешево.

Я говорю это не потому, что имею что-то против этой страны, а потому, что считаю – каждая страна в подобных ситуациях должна быть в состоянии производить необходимые ей товары. Вопросы об этом нужно задавать правительствам и различным администрациям.

Я считаю, что благотворительность и всеобщая солидарность – это здорово, люди проявляют щедрость и делают пожертвования в зависимости от собственных возможностей, но обеспечение страны товарами первой необходимости в случае чрезвычайной ситуации – это задача правительства.

Нужно развивать систему государственного здравоохранения. Конечно, я ничего не имею против частной медицины, любой, кто может и хочет пользоваться их услугами, может это делать, но государственное здравоохранение – это первоочередное право, которое должно быть гарантировано каждому, независимо от того, в состоянии ли они платить за необходимое лечение.

Респираторы же сейчас производятся на автомобильных заводах? Почему бы в этих компаниях не создать подразделения, которые бы производили эти предметы для системы государственного здравоохранения, чтобы все это не приходилось покупать за границей? – высказал мнение Дель Боске.